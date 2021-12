Sardegna: a Cagliari approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, introdotto il Daspo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provvedimenti che ora verranno sostituiti dalle norme contenute nel nuovo Regolamento, considerato che disciplineranno comportamenti che si sono ripetuti nel tempo. Dal divieto esplicito del consumo di alcol da asporto fuori dalle aree in concessione ai locali pubblici, al divieto di portare oggetti monouso nelle spiagge cittadine dove, nel periodo estivo, non ci potrà nemmeno fumare, passando per lo stop all'utilizzo senza regole di materiali esplodenti o pirotecnici, fino ad arrivare al tema del bivacco e dell'accattonaggio. "Abbiamo dovuto inserire il divieto di accattonaggio e bivacco in tutto il territorio comunale - ha spiegato il primo cittadino cagliaritano - perché non possiamo pensare allo spazio pubblico come luogo di dimora. Prevale la necessità di tutelare la fruibilità della città da parte di tutti, anche perché chi dimora in strada, rifiuta sistematicamente il sostegno del Comune”. “A tutti viene offerta una soluzione abitativa, un pasto caldo e assistenza specifica. E per aiutare queste persone non è utile fare loro l'elemosina, che rischia di tramutarsi in uno strumento per l'acquisto di sostanze alcoliche o stupefacenti, ma preferibilmente ci si può rivolgere alle parrocchie in città o alle associazioni di volontariato che costantemente assistono queste persone", ha spiegato. (segue) (Rsc)