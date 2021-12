Terremoto: firmate ordinanze attuative fondo da 1,78 miliardi, via libera a misure per imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto “Rilancio” del Fondo - si legge in una nota - viene destinato in gran parte al sistema delle imprese, per favorire l’innovazione, lo sviluppo e la crescita dell’occupazione, interventi per favorire l’inclusione sociale, anche attraverso il terzo settore, il turismo, la cultura, ma anche l’economia circolare, partendo dal ciclo delle macerie e dalla filiera del legno. Ma vede, come fiore all’occhiello, la creazione di quattro centri di ricerca universitari specializzati nella sicurezza sismica, l’agroalimentare, l’economia circolare e la salute, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale con il coinvolgimento di tutti gli Atenei e i principali centri di ricerca del territorio, “la prima rete integrata per l’innovazione e la ricerca tra le Università di un territorio così vasta che viene realizzata in Italia”, come ha detto il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, che ha illustrato il progetto. La rete di ricerca viene finanziata con 60 milioni del Fondo Pnrr e altri 60 milioni (stanziati dalla Legge di Bilancio 2021) con un bando del ministero della Coesione, e coinvolge La Sapienza, l’Università della Tuscia, la Politecnica delle Marche, l’Università statale e l’Università per stranieri di Perugia, le Università di Camerino, Macerata, L’Aquila, Teramo, la D’Annunzio di Chieti e Pescara, ma anche l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), il Gran Sasso science institute, il Parco tecnologico dell’Alto Lazio. Ci saranno quattro “hub” che faranno capo alle Università di Camerino (sicurezza sismica), Perugia (cultura e ambiente), Teramo (agroalimentare) e Rieti (economia circolare), alle quali fanno capo i progetti di ricerca, e altri centri “spoke” realizzati dagli altri Atenei ed istituti della rete “realizzando - ha detto Oliviero - una piena contaminazione delle conoscenze, ed una reale sinergia tra gli atenei a favore della ricerca”. (segue) (Com)