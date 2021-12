Covid: Boccia (Pd), code per tamponi inaccettabili, commissario Figliuolo intervenga subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vedere file spaventose in tutta Italia per fare un tampone “è intollerabile e inaccettabile dopo quasi due anni di emergenza sanitaria. Il commissario per l’emergenza Covid Figliuolo intervenga e sostenga lo sforzo delle Regioni che appaiono in difficoltà in queste ore”. Lo dichiara il responsabile Regioni e Enti locale e deputato del Partito democratico, Francesco Boccia. Sui tamponi molecolari “in particolare serve un sostegno aggiuntivo e straordinario rapportato all’esplosione dei contagi. Questo fenomeno può solo peggiorare nelle prossime ore e le tensioni rischiano di scaricarsi tutte sui territori e sulle amministrazioni locali che non hanno altri strumenti di intervento”, aggiunge. I numeri “sono imponenti e serve un coordinamento urgente tra l'ufficio del commissario e le Regioni. Gli italiani non posso passare ore in fila per le città, magari anche positivi, o aspettare addirittura giorni per avere l’esito", conclude Boccia. (Rin)