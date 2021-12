Covid: il Piemonte da lunedì 3 gennaio in zona gialla, 33.770 vaccini somministrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 3 gennaio il Piemonte entrerà in zona gialla. L'annuncio è arrivato dall'Unità di crisi della Regione Piemonte a seguito dei risultati del pre-report settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Mentre, sul fronte vaccini, oggi la Regione ha somministrato 33 mila 770 vaccini, di cui 28 mila 152 terze dosi. Fino ad ora il Piemonte ha utilizzato il 99,8 per cento delle dosi disponibili. "Siamo riusciti a lungo a mantenere la nostra regione in zona bianca grazie allo sforzo collettivo e all’effetto dei vaccini - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Il passaggio in zona gialla è frutto della crescita del contagio che si sta registrando a livello globale, ma testimonia anche come i numeri delle ospedalizzazioni in Piemonte siano ancora contenuti e, anche questo, è merito dei vaccini", hanno concluso. (Rpi)