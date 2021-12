Valle d'Aosta: approvato bando 2021 per partecipazione al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali della Valle d'Aosta ha reso noto che la giunta regionale, nella seduta di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, ha approvato il bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione inerente all’anno 2021. L’approvazione della deliberazione è necessaria al fine di offrire l’opportunità agli utenti che nel 2020 non hanno presentato domanda, di accedere al sostegno alla locazione per l’anno 2021. Infatti, il regolamento prevedeva in automatico il rinnovo delle domande anche per l’anno 2021, senza disciplinare la modalità di accoglimento delle istanze per questa annualità. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio coordinamento e sostegno abitativo, Via Promis n. 2, 11100 Aosta, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, a partire da lunedì 10 gennaio e fino a venerdì 11 febbraio 2022, oppure inviarla entro le stesse date mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali - Ufficio coordinamento e sostegno abitativo - via Promis, 2/A - 11100 Aosta. I beneficiari saranno inseriti in due fasce di reddito rientranti entro i valori ISEE di seguito indicati: Fascia A fino a 7.500 euro e Fascia B fino a 12.500 euro. (Ren)