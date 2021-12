Molise: presidente Consiglio regionale Micone traccia bilancio su attività 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Micone ha proseguito: "Sono stati attivati, in collaborazione con l'Università degli studi del Molise, percorsi di alta formazione e qualificazione professionale del personale sia di ruolo che di servizio alle Segreterie politiche o ai Gruppi consiliari al fine di supportare meglio l'azione politica ed istituzionale sia dell'Assemblea che dei suoi organi. Parimenti sono state attivate iniziative per l'aggiornamento della banca dati di tutte leggi (1.472)e di ciascun regolamento (91) regionali approvati nel corso delle 12 legislature, che nelle prossime settimane consentiranno ad ogni cittadino di avere dal sito web istituzionale del Consiglio regionale il testo aggiornato di ogni legge o regolamento della Regione Molise. Una banca dati libera e gratuita che sarà integrata nel sistema nazionale Normattiva'. Come pure si sta lavorando per digitalizzare e dematerializzare l'intero archivio sia dei resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale, dal 1970. (segue) (Gru)