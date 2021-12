Sardegna: a Cagliari approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, introdotto il Daspo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai vari divieti si aggiunge l'introduzione del Daspo, strumento nato per le manifestazioni sportive e adattato agli altri aspetti della vita quotidiana. Soprattutto incentrato su alcuni fenomeni, come quelli dei parcheggiatori abusivi che si rendono protagonisti di minacce verso chi si appresta a sostare senza concedere un corrispettivo in denaro. "Col Daspo - ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Guido Scalzia, che ha preso parte alla conferenza stampa - intimiamo a chi si macchia di comportamenti contro il Regolamento, fatti in certe zone della città, di non tornare negli stessi luoghi. E in violazione di questo obbligo scatta, oltre alla sanzione pecuniaria, anche l'allontanamento fisico del soggetto. Il tutto in una attività coordinata dalla Questura". "Mi aspetto - ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco - una discussione costruttiva in Consiglio perché dobbiamo pensare alla nostra città”. (segue) (Rsc)