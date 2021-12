Sardegna: a Cagliari approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, introdotto il Daspo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra Polizia Locale - ha sottolineato - sta operando già da tempo con grande solerzia nonostante le difficoltà che incontra in molte zone che necessitano di un occhio di riguardo. Mi riferisco, ad esempio, a quella che viene definita la "mala movida": servirà un maggiore controllo per tutelare la sicurezza della cittadinanza con un controllo che sarà non repressivo ma fatto di dialogo e sensibilizzazione per far comprendere quali sono i comportamenti utili a tutti”.” Vogliamo dare sicurezza e serenità ai cagliaritani che sapranno di poter vivere in un ambiente pubblico controllato", ha aggiunto. "Cagliari è cambiata negli ultimi tempi - ha chiuso il giro di interventi il consigliere comunale, Marcello Polastri – e questo Regolamento vuole essere il frutto dell'evoluzione dell'era moderna”. Un documento “che guarda favorevolmente a una città più sicura, sia dal punto di vista urbano che stradale. E sarà fondamentale l'apporto della Polizia Locale che sarà chiamata ad applicare e far rispettare le regole", ha concluso. (Rsc)