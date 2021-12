Piemonte: autostrada Asti-Cuneo, via libera alla Valutazione dell'impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Piemonte ha dato il via libera alla Valutazione di impatto ambientale del progetto definitivo per l'autostrada Asti-Cuneo. I documenti andranno ora al ministero dell'Ambiente che dovrà prendere in esame la proposta. "Proseguiamo nel nostro impegno per completare questa infrastruttura essenziale per il Piemonte – hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi -. Siamo riusciti ad esprimere il parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale in meno di due mesi, ora le nostre considerazioni andranno al ministero dell’Ambiente e ci aspettiamo da Roma altrettanta velocità per un’opera che il nostro territorio non può più attendere. (segue) (Rpi)