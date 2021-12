Covid: in Piemonte, superati i 100 ricoveri in terapia intensiva, oltre 11 mila i positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i 3 nuovi ingressi odierni, il Piemonte supera i 100 ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus. Inoltre, oggi l'Unità di crisi della Regione ha segnalato altri 29 ricoveri nei reparti ordinari. I nuovi casi sono ben 11.515, pari al 12,7 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, il 69 per cento sono asintomatici. La Regione segnala anche otto nuovi decessi, di cui nessuno avvenuto oggi. L'unica notizia positiva riguarda i pazienti guariti: in data odierna a quota 2.574. (Rpi)