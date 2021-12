Terremoto: firmate ordinanze attuative fondo da 1,78 miliardi, via libera a misure per imprese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre sono relative al pacchetto imprese, le altre sei a quello delle misure per gli enti pubblici. Queste ultime riguardano la riqualificazione degli edifici pubblici (112 milioni di euro), la creazione all’Aquila del centro del Servizio civile nazionale (60 milioni), la rigenerazione urbana (200 milioni), la creazione dei centri per il deposito e il restauro dei beni culturali (39,5 milioni), i cammini e gli impianti sportivi (110 milioni), la riqualificazione delle strade comunali (60 milioni), la realizzazione della Scuola superiore della Pubblica amministrazione sempre all’Aquila (20 milioni). Per il capo della Struttura di missione 2009, Carlo Presenti, “le Amministrazioni centrali e quelle del territorio soffrono da anni della carenza di competenze tecniche. La Sna tecnica all’Aquila dovrà dare un forte contributo a colmare questi vuoti, e potrà servire da polo formativo per tutti i funzionari di tutte le amministrazioni dell’Italia Centrale”. (Com)