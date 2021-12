Piemonte: Libera, per la giunta Cirio la lotta alle mafie non è una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ennesimo anno la Regione Piemonte non ha finanziato la legge che determina il sostegno economico per il riutilizzo dei patrimoni mafiosi confiscati. Succede da quando si è insediata la giunta Cirio: questa amministrazione conferma di non considerare la lotta alle mafie una priorità politica. Sono durissime le parole che Libera Piemonte , l'associazione contro le mafie, ha riservato alla giunta della Regione Piemonte in una nota stampa rispetto al mancato finanziamento dei fondi per il sostegno ai beni confiscati alle mafie. "La legge, senza finanziamenti, è svuotata da ogni effetto e costringe i comuni su cui insistono gli immobili a trovare fondi per dare un futuro a questi luoghi - ha continuato Libera -. E, in un periodo di forti ristrettezze economiche, per i Sindaci è sempre più complicato trovare risposte economiche per attivare progetti di riutilizzo. (segue) (Rpi)