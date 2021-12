Vaccino: oggi il Piemonte somministra le dosi sulla neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi l'iniziativa che porta la campagna vaccinale anche sulla neve in Piemonte. A Sestriere, Prato Nevoso e Alagna nella giornata odierna sarà possibile ricevere la prima e la seconda dose ad accesso diretto e la terza nel caso si fosse programmato un appuntamento nella Regione tra il 30 dicembre e il 2 gennaio. All'iniziativa possono accedere tutti i cittadini over 12 che hanno domicilio sanitario in Piemonte. (segue) (Rpi)