Piemonte: coordinamento Forza Italia, serve new deal del settore automobilistico con tavolo nazionale (2)

- "Serve un interlocutore istituzionale nazionale, serve il governo, motivo per cui le nostre rappresentanze per prime hanno chiesto di coinvolgere l'intergruppo parlamentare sull'auto - ha continuato il coordinamento di Forza Italia Piemonte-. Abbiamo bisogno che il governo attui un progetto industriale che guardi ai prossimi trent'anni, da definire in fretta e senza farsi distrarre da istanze locali. Non è più il tempo di 'guardarsi l'ombelico', oggi abbiamo bisogno di un new deal del settore e chiediamo ai ministri competenti, a partire dal ministro Giorgetti per arrivare al ministro Cingolani. Questo tavolo dovrà necessariamente essere nazionale e operativo", ha concluso. (Rpi)