Piemonte: Cirio, iniziativa vaccino sulla neve si ripeterà il 7 gennaio a Bardonecchia (2)

- "Oggi siamo di 3 punti superiori alla media nazionale per l'inoculazione delle terze dosi, la nostra logica è quella di prendere per mano chi vuole vaccinarsi - ha continuato Cirio -, perché i numeri ci stanno dimostrando che nonostante il livello di contagi del 60-80 per cento superiore agli stessi giorni dell'anno scorso, noi abbiamo 1/5, 1/6 delle persone ricoverate. Questo vuol dire che il vaccino funziona e grazie ad esso anche l'industria neve e del turismo ripartono e grazie a questo riusciremo a difendere anche in futuro i posti di lavoro", ha concluso. (Rpi)