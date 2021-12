Abruzzo: Pepe (Pd), presentato emendamento a Def regionale per migliorare collegamenti ferroviari con Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Ieri ho presentato un emendamento al Documento di economia e finanza regionale che impegna la Giunta regionale a favorire la progettazione e la redazione di piani di fattibilità per migliorare i collegamenti ferroviari tra Roma e l'Abruzzo, in particolare verso Teramo capoluogo di provincia offeso dal terremoto del 2016. Su questo tema ho chiesto un impegno forte da parte del governatore Marsilio che ha accolto con favore il mio emendamento approvato all'unanimità dal Consiglio regionale; ringrazio per questo sia Marsilio sia il presidente Sospiri che hanno sostenuto questo mio emendamento che riguarda un tema importante sul quale tutti dobbiamo lavorare insieme, soprattutto con gli enti locali e con i portatori di interesse affinché anche su questa tratta possiamo realizzare uno studio di fattibilità per una comunicazione più incisiva e attenta alla realtà". E' quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Partito democratico, Dino Pepe. (Gru)