Molise: presidente Consiglio regionale Micone traccia bilancio su attività 2021

- In occasione della conclusione del 2021, il presidente del Consiglio regionale molisano, Salvatore Micone, ha voluto tracciare un bilancio delle attività dell'organismo. "Questo secondo anno di pandemia ha rappresentato una dura prova per tutti i molisani e per ciascuna istituzione schierata sul campo, a seconda delle singole responsabilità, a fronteggiare, da un lato il diffondersi del contagio, e quindi a curare ed arginare l'impatto della stessa sulla salute dei cittadini, e dall'altro a fornire risposte alla crisi economico-sociale che ha coinvolto le attività produttive, il sistema occupazionale e in generale i diversi strati della popolazione; tutti stremati da lunghi e difficili mesi di tensione, di angoscia e difficoltà di ogni genere - ha detto Micone -. Mentre concludiamo quest'anno, siamo alle prese con una nuova e difficile ondata di Covid e nuovamente, come sistema Molise, ci troviamo ad affrontare questa ennesima sfida. Il Consiglio regionale anche nel 2021 ha cercato di essere al fianco dei molisani nel combattere questa guerra sanitaria, economica e psicologica alla quale il Covid-19 ci ha obbligati. Sanità, campagna vaccinale, protezione civile, sostegni all'economia e ai settori più deboli della società, occupazione, commercio, artigianato, turismo e promozione del territorio, agricoltura, lavori pubblici e mobilità, sono alcuni dei temi che hanno trovato sviluppo in leggi e atti di indirizzo all'esecutivo o istanze al governo centrale e al Parlamento. In un periodo difficile come quello attuale, l'Assemblea nel suo complesso non si è fatta prendere dalla cosiddetta 'bulimia legislativa', limitandosi ad emanare norme quadro, attese da anni, per settori strategici come quelli del commercio, dell'artigianato o per i rimborsi alle famiglie per malattie gravi o rare curate fuori Regione". (segue) (Gru)