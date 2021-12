Torino: folla ai funerali dell'ex consigliere regionale Burzi che si è suicidato alla vigilia di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tanti coloro che hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Angelo Burzi - ex consigliere regionale e tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte - oggi nella chiesa di San Filippo Neri a Torino. Burzi si è suicidato lo scorso 24 dicembre, lasciando una lettera d'accusa nei confronti della magistratura rispetto al caso di Rimborsopoli. Alla cerimonia era presente anche l'ex governatore del Piemonte Roberto Cota e il consigliere comunale di maggioranza a Torino Silvio Viale, che in un post su Facebook si è detto "dispiaciuto per l'assenza di un rappresentante del Comune". (Rpi)