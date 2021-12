Piemonte: 3 milioni di euro per la manutenzione dei fiumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha stanziato 3 milioni di euro per realizzare 104 interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua minori. Gli interventi, che saranno finanziati tra il 2022 e il 2023, riguardano principalmente la manutenzione idraulica, il ripristino delle sponde e la pulizia e il taglio della vegetazione. Gli interventi si concentreranno sopratutto nell'Alessandrino (22), nel Torinese (20) e nell'Astigiano (20). "Nonostante le difficoltà di bilancio – hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi - abbiamo voluto mantenere l’impegno preso di mettere in sicurezza i corsi d’acqua che, a causa dei mancati interventi di manutenzione, rischiano di diventare un pericolo per il territorio in caso di maltempo. (segue) (Rpi)