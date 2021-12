Covid: fonti, in Cts discusso modifiche quarantena, ipotesi riduzione a 5 giorni per vaccinati con booster

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico, secondo quanto si apprende, sarebbe stata trovata una sintesi per quel che riguarda la possibilità di ridurre o eliminare la quarantena per i soggetti vaccinati con anche la terza dose in caso di contatto con un positivo. L’orientamento del Cts, riferiscono alcune fonti, è quella di una riduzione a cinque giorni del periodo di quarantena. La decisione definitiva, viene riferito, verrà comunque presa in ambito “politico”. Al vaglio anche la possibilità di “specificare meglio” lo stesso concetto di “contatto” con un positivo. Nel corso della riunione, si apprende ancora, sarebbe stata anche condivisa la richiesta, arriva da alcuni presidenti di Regione, di estendere l’obbligo di vaccinazione obbligatoria per alcune categorie di lavoratori, a cominciare da quelli della Pubblica amministrazione per cui non è ancora previsto. (Rin)