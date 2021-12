Abruzzo: protesta di dodici sigle sul bilancio di previsione della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna risorsa a disposizione di attività produttive e turismo. E nessuna convocazione della Giunta regionale alle parti sociali per illustrare dati, scelte e prospettive". Dodici sigle stigmatizzano la gestione degli adempimenti di fine anno da parte della Regione Abruzzo, e in particolare quello che resta pur sempre l'atto di programmazione più significativo: il bilancio pluriennale 2022-2024, ormai prossimo al passaggio in aula per l'approvazione definitiva. "Un atto - sottolineano Agci, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, in rappresentanza del mondo dell'impresa e del sindacato dei lavoratori - che avviene però con gravi lacune, nel metodo e nel merito. Nel primo caso, vale un confronto con quanto avvenuto a livello nazionale: il governo Draghi ha convocato preventivamente le parti sociali per esporre le scelte di bilancio, dalla Giunta regionale invece silenzio. La sola convocazione è arrivata sul tavolo delle parti sociali dalla competente commissione del Consiglio regionale, che però si è tradotta nell'invio, pochi giorni prima di Natale, di una montagna di documenti: centinaia di pagine impossibili da studiare in così pochi giorni. Avevamo chiesto un documento di sintesi con le informazioni essenziali, ma così non è stato". Ai problemi di metodo, si aggiungono però quelli di merito. Il più grave, certamente, "è che i capitoli relativi alle attività produttive e al turismo rechino la cifra 'zero' per tutti e tre gli anni della programmazione 2022/2024, con ciò confermando un disinteresse della Regione Abruzzo, che mette assieme esperienze di governo di maggioranze politiche diverse, per questi comparti. In tal modo, continua in particolare a restare 'lettera morta' la legge sull'artigianato varata nel 2009, che pur contenendo diverse misure innovative resta inapplicata, perché non può essere gestita con fondi statali o comunitari. E lo stesso vale per altre leggi di settore riguardanti attività vitali per il nostro territorio, come commercio e turismo; il tutto mentre si decurtano ingenti risorse per lo sviluppo del mercato del lavoro, dalle politiche attive alla formazione professionale. La mannaia dei tagli si abbatte anche su ciò che riguarda i servizi per i cittadini: pesanti riduzioni dei servizi riguarderanno il sociale, in particolare disabili e anziani, il trasporto pubblico locale e il diritto allo studio". (segue) (Gru)