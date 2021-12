Piemonte: la Regione aumenta la dotazione di gasolio agricolo a prezzo agevolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha deciso di aumentare la dotazione di gasolio agricolo a prezzo agevolato per alcune particolari lavorazioni. Il provvedimento è stato approvato oggi in Giunta regionale su richiesta dell'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa: "Con il provvedimento approvato oggi dalla Giunta regionale è in arrivo un ulteriore sostegno diretto alle aziende agricole piemontesi. Viene definito un incremento della dotazione del gasolio agricolo a prezzo agevolato in risposta al maggior consumo legato ad alcune produzioni in particolare quello dovuto alla lavorazione del terreno e per garantire il riscaldamento delle serre, come segnalato dagli stessi agricoltori", ha concluso. (Rpi)