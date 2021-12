Pnrr: Orlando, mezzo miliardo per contrastare povertà assoluta, intervento diretto di 250 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo accelerando su un progetto, contenuto nel Pnrr, finalizzato al contrasto della povertà assoluta, per le persone che si trovano senza un tetto sotto cui vivere. Si tratta di quasi mezzo miliardo di investimento, che non ha eguali al livello europeo, e che discende da un progetto a cui abbiamo aderito, ossia la costituzione al livello europeo di una piattaforma per il contrasto fenomeno persone senza fissa dimora”. Lo dichiara in un video messaggio su Facebook il ministro del Lavoro Andrea Orlando. “Un investimento importante che consente di intervenire in modo strutturale, sono 250 i comuni destinatari di questo intervento – aggiunge -. Nei Paesi si potrà costruire una rete strutturata di servizi ai senza tetto. Il progetto interviene concretamente contro il fenomeno della povertà assoluta e nelle prossime settimane vedrà la luce”, spiega il ministro. (Rin)