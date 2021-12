Capodanno: Coldiretti/Ixè, spesa cenone sale a 99 euro a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo stop a veglioni, concerti in piazza e discoteche, la festa di fine anno si sposta a tavola dove al cenone saranno destinati 99 euro in media a famiglia, con un balzo del 52 per cento rispetto allo scorso anno segnato da uno stretto lockdown. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè a Capodanno che più di 8 italiani su 10 (83 per cento) festeggiano nelle case per prudenza o necessità con oltre 2,5 milioni di italiani che non possono uscire tra contagi e quarantena. A tavola si prevede una presenza media di 6,3 persone - sottolinea Coldiretti in una nota - quasi il doppio rispetto allo scorso anno (3,7 persone) condizionato dal limite di massimo due ospiti non conviventi, ma sono molto lontane le tavolate da quasi 9 persone del periodo pre pandemia. Esclusa invece nel 78 per cento delle case la presenza di persone non vaccinate tra gli invitati, nonostante i rapporti di amicizia o parentela. Con la preoccupazione per la risalita dei contagi e la diffusione della variante Omicron, solo il 14 dei cittadini ha deciso di festeggiare al ristorante, dividendosi tra locali di fascia alta, trattorie e osterie, agriturismi, pizzerie o altri tipi di attività, mentre un 3 per cento deciderà all'ultimo momento. Un numero ridotto rispetto alle aspettative iniziali per il 30 per cento di disdette "last minute" che hanno fatto scendere le prenotazioni al di sotto dei periodo pre pandemia. (segue) (Com)