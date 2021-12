Napoli: liberato alloggio di proprietà del comune occupato abusivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia municipale di Napoli, reparto Tutela Patrimonio, è intervenuta, su segnalazione di alcuni cittadini, in Viale Colli Aminei, per una presunta occupazione di un appartamento di proprietà del comune. Giunti sul posto gli agenti hanno accertato la effettiva occupazione abusiva avvenuta dopo il decesso dell'inquilina legittima assegnataria, riscontrando all'interno dell'immobile ancora tutti gli effetti personali della stessa. Gli agenti hanno identificato l'occupante abusivo, un napoletano di 30 anni, che dichiarava di aver occupato l'alloggio per necessità. Lo stesso è stato deferito all'autorità giudiziaria ed allontanato dall'abitazione, che è stata posta sotto sequestro e messa in sicurezza. (Ren)