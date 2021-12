Napoli: approvata la proroga fino al 31 dicembre 2022 per 139 agenti di polizia municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato integrato, con una delibera a firma del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 relativo alle assunzioni a tempo determinato per l'anno 2022. La delibera, approvata ieri a margine del consiglio dalla giunta comunale, prevede la proroga dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 del contratto individuale di lavoro attualmente in corso con 139 agenti di polizia municipale, variando il regime orario della prestazione lavorativa da full time a part time al 50% (di tipo verticale), oltre all'assunzione di ulteriori 14 unità con contratto a tempo determinato part time al 50% verticale, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Queste assunzioni saranno effettuate attraverso lo scorrimento degli idonei della graduatoria approvata nel dicembre del 2019 e solo a seguito dell'acquisizione del parere positivo della Prefettura di Napoli e del Ministero dell'Interno circa la autorizzazione già richiesta dall'amministrazione comunale per utilizzare le residue risorse economiche già assegnate. La spesa derivante sia dalla proroga dei 139 agenti che dalle nuove assunzioni è, infatti, interamente finanziata dalle risorse del Ministero dell'Interno fissate nel decreto sicurezza per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, fondo al quale il comune di Napoli ha avuto accesso per il triennio 2021/2023. (Ren)