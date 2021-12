Piemonte: Rossi-Valle (Pd), liste attesa già troppo lunghe non si chieda agli ospedalieri di supplire carenze campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha le risorse andrà dal privato, mentre gli altri aspetteranno, pagando un prezzo altissimo in termini di salute - hanno continuato Rossi e Valle -. Perché la Regione non chiede un maggiore sforzo da parte dei medici di base e dei farmacisti? Perché non si pretende un contributo sostanziale dei privati? Bloccare le attività ospedaliere deve essere l'ultimissima ratio. Per di più, i risultati piemontesi nella campagna vaccinale sono mediocri e non giustificano la riduzione drastica dei servizi sanitari ai cittadini: secondo Gimbe siamo la dodicesima regione per popolazione vaccinata, sotto la media italiana. Mentre, secondo il governo siamo decimi per percentuali di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate", hanno concluso. (Rpi)