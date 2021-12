Piemonte: il 1 gennaio concerto di solidarietà al popolo afgano sostenuto dal Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione "Noi siamo con voi" con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte il 1 gennaio organizzerà un concerto a sostegno del popolo afgano, colpito da guerre e violazioni dei diritti. Si chiama "Armonie di pace" e si svolgerà alle 18 nell'auditorium del Sermig di Torino. "Un concerto per manifestare la nostra solidarietà al popolo afgano, vittima della furia di un regime fondamentalista - ha. affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia - , che oltre a limitare i diritti più elementari, ha anche vietato l’ascolto e la pratica della musica in pubblico. Dobbiamo fare fronte comune per contrastare l’oppressivo oscurantismo dei talebani che sta calpestando ogni forma di libertà. Essere al fianco degli afgani che lottano contro l’estremismo islamico è una battaglia di civiltà. Per noi la democrazia, la pace e il progresso sono valori irrinunciabili", ha concluso.(Rpi)