Campania: Europa Verde a funerali pescivendolo ucciso a Torre Annunziata (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di Europa Verde composta dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e del coportavoce regionale Fiorella Zabatta partecipa ai funerali di Antonio Morione il pescivendolo ucciso prima di Natale a Boscoreale durante un tentativo di rapina. L'annuncio in una nota: "Noi saremo sempre dalla parte delle vittime della criminalità, della violenza e della camorra. Siamo stanchi delle celebrazione per i delinquenti e del disinteresse verso le vittime. Serve giustizia e pene dure e certe e non di solidarietà per i delinquenti e gli assassini" hanno dichiarato i due esponenti del partito ambientalista.(Ren)