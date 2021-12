Sardegna: parte a gennaio la stagione lirica, di balletto e concertistica 2022 del Lirico di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Hansjörg Albrecht, direttore d'orchestra, organista, clavicembalista e direttore artistico del Münchner-Bach Chor Orchester - ha detto Colabianchi - il concerto d'inaugurazione dell'8 gennaio che viene proposto in un'unica, imperdibile, serata fuori abbonamento". Per il sindaco Truzzu, "il teatro è un'esperienza unica che vale la pena vivere". E ringraziando le maestranze e gli artisti per "il grande lavoro e passione" che ci mettono, l'invito è dunque quello di "tornare al Lirico. Perché, sopratutto in questo particolare momento storico ha bisogno del sostegno di tutti". (Rsc)