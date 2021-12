Napoli: furto albero, indaga polizia municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della notizia del furto dell'albero di Natale presso la sede municipale di via Verdi, la Polizia Locale di Napoli ha provveduto ad attivare un'attività di indagine per individuare i responsabili. L'annuncio in una nota del Comune. Gli agenti sono riusciti, dunque, ad individuare il luogo dove l'albero è stato portato per poi essere incendiato. L'albero è stato trascinato lungo la strada fino ai gradoni di Vico Tofu nei quartieri spagnoli nei pressi di un fabbricato in stato di abbandono; successivamente è stato gettato nel fossato di questo edificio in rovina ed incendiato insieme ad altri rifiuti. L'edificio è stato sottoposto a sequestro anche per la condizione di degrado e per la presenza dei rifiuti. E' stata redatta un'informativa all'autorità giudiziaria a carico di ignoti per il reato di deposito di rifiuti e incendio degli stessi. Sono in corso ulteriori accertamenti per la ricerca dei responsabili. (Ren)