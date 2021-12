Covid: Boccia (Pd), prima di rendere obbligatorie Ffp2 andava calmierato il prezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Sarebbe stato più corretto, prima di rendere obbligatorie le mascherine Ffp2, calmierare il prezzo evitando speculazioni; ora i prezzi sono intollerabilmente alti". Lo sottolinea Francesco Boccia, deputato Pd ed ex ministro per gli affari regionali, entrando alla Camera per il voto sulla legge di Bilancio. "Inutile adesso perder tempo in riunioni, si riprenda dalla prima all’ultima parola il provvedimento fatto dall'ex commissario Arcuri sulle mascherine chirurgiche oltre un anno fa e si faccia la stessa cosa. Tentennare mentre la gente fa le code davanti alle farmacie e ai supermercati per pagare le Ffp2 anche tre volte il normale prezzo di mercato non è tollerabile", conclude. (Com)