Piemonte: Liccione (no Green Pass) è positivo al Covid

- Marco Liccione, uno dei leader del movimento no Green Pass di Torino, è risultato positivo al Coronavirus. "Vorrei dirvi che ho fatto il tampone poco fa e sono risultato positivo, sto bene, ho subito iniziato le cure domiciliari e sono migliorato da ieri sera - ha scritto Liccione -. Grazie a tutti per avermi contattato e dato sostegno. Cercherò di riprendermi per l'8 gennaio per ritornare in prima linea nella battaglia: la gente come noi non molla mai", ha concluso. (Rpi)