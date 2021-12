Napoli: Maresca, problema delinquenza va affrontato dal Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maresca ha dichiarato: "Ma se da domani non vedrò un presidio davanti il palazzo di via Verdi non parteciperò alle sedute delle commissioni consiliari. Il problema si deve risolvere oggi, perché il messaggio che passa, al di là del fatto specifico (domani potrebbero rubare un computer, effetti personali o altro per dare sfogo a qualche altra malevola intenzione) è che per la seconda volta è stato violato un palazzo delle istituzioni. Noi non siamo stati capaci nemmeno di fare questo. Alla povera signora in portineria a cui va la mia solidarietà, che si è vista entrare ragazzi incappucciati, voglio dire che è la prima che deve essere tutelata, ma anche tutti noi consiglieri e tutto il personale che lavora al Comune. Noi dobbiamo assicurare la cultura della legalità, altrimenti è meglio che andiamo tutti a casa. Il problema sicurezza si ripercuote su una situazione complessiva, che stamattina ho rappresentato al prefetto Palomba. Perché ci arrivano, specie da zone come Marianella, notizie di rapine in aree della città che sono poco attenzionate. Il quartiere dell'area nord ha visto negli ultimi giorni molte rapine alle pescherie. Il comitato per l'ordine e la sicurezza deve fare questo e se non lo assicura significa che non funziona. Allora attiviamoci per un comitato permanente che si occupi di tutta la città, Marianella, Ponticelli, Fuorigrotta. Noi ci dobbiamo occupare della sicurezza dei nostri concittadini." (Ren)