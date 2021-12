Sardegna: a Quartu Sant'Elena il sindaco vieta i botti di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente botti a Quartu Sant'Elena, nella settimana di Capodanno. È quanto deciso dal sindaco Graziano Milia e messo nero su bianco in un'ordinanza che intende tutelare la quiete pubblica, l'incolumità delle persone, in particolare anziani, bambini e altri soggetti cardiopatici, e preservare da conseguenze negative gli animali domestici. Il divieto di far esploder petardi e simili in tutte le aree pubbliche e private sarà valido tra le ore 23 del 30 dicembre e le ore 24 del 6 gennaio 2022. "Da diversi anni è ormai diffusa l'abitudine di celebrare le festività lanciando e facendo esplodere petardi di vario genere e altri giochi pirici – si legge in una nota - Nonostante gli stessi debbano sempre rispettare rigorosi standard costruttivi, trattandosi di materiali esplodenti esiste un oggettivo pericolo di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, non solo in chi li maneggia, ma anche in coloro, persone, ma anche animali, che potrebbero essere fortuitamente colpiti. È pertanto emersa la necessità di tutelare persone e animali dal disagio causato, contrastando i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati da tali esplosioni, che alimentano la percezione di disagio e il senso di insicurezza nei cittadini, lesi nel loro diritto alla salute e alla tranquillità, alla convivenza civile e all'incolumità pubblica, con la conseguenza di non riuscire a fruire liberamente degli spazi urbani". (segue) (Rsc)