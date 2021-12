Napoli: Maresca, problema delinquenza va affrontato dal Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni tanto nella nostra città accadono fatti che ci riportano tutti con i piedi per terra, dopo la fase sognatrice che alcuni programmi televisivi ci fanno vivere. Uno di questi fatti è un problema del consiglio comunale, anzi di più, delle istituzioni della nostra città. Perché questi episodi ci fanno comprendere che esiste un problema delinquenza. Interverrà di certo la polizia giudiziaria e poi la magistratura, ma sia chiaro: non è il furto di un albero, ma il furto con aggravamento della situazione perché c'era una dipendente del Comune che è stata minacciata ed è dovuta ricorrere alle cure mediche". Lo ha affermato in una nota Catello Maresca: "Non è un furto, ma una rapina. Saranno di certo accertate le responsabilità. Sono certo siano balordi, che si sentono impuniti e che se installeremo il terzo albero si prenderanno anche quello. Ma dobbiamo prendere atto che noi non siamo in grado di difenderci in casa nostra. Questo mi chiedo e vi chiedo: se fosse accaduto in questura, prefettura o in Consiglio regionale, altro che lanciafiamme si sarebbero evocati e richiesti. Non possiamo rimanere silenziosi. Il primo deve essere il sindaco a richiedere una attenzione particolare: non so da dove si debbano prendere agenti di polizia municipale". (segue) (Ren)