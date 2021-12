Sardegna: a Quartu Sant'Elena il sindaco vieta i botti di Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispositivo firmato dal sindaco Milia ordina quindi ai detentori di materiale pirotecnico non autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche il divieto di far esplodere petardi e giochi pirici di qualunque genere nelle aree pubbliche e anche private quando producano conseguenze sugli spazi pubblici. La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato vigileranno per il rispetto del provvedimento. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dall'ordinanza comporterà infatti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500. Si ritiene comunque di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini, sulla base del senso di responsabilità individuale e di sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia consapevole delle conseguenze che tali comportamenti possano avere sulla sicurezza di persone e animali. (Rsc)