Piemonte: il Garante generale delle persone detenute, utilizzare fondi Pnrr per rinnovare carceri piemontesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario operare in fretta per adeguare gli ambienti – ha sottolineato Mellano – affinché il carcere possa sempre più essere vissuto come un’occasione di recupero, di formazione, di reinserimento nella società per trasformare il tempo della detenzione in un’occasione di riscatto personale e sociale". Per il 2022 il Coordinamento piemontese dei garanti ha annunciato una serie di iniziative legate alla sanità penitenziaria, con dei momenti di incontro e di confronto con la commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte. (Rpi)