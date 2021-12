Sardegna: in arrivo 135 milioni per le infrastrutture idriche dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consorzio di Bonifica della Nurra andranno le risorse per il completamento dei lavori di riqualificazione della condotta irrigua di alimentazione del comprensorio della valle dei giunchi dall'invaso del Bidighinzu e recupero delle acque della traversa sul Rio Minore (15.000.000 euro); al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese andranno invece 10 milioni per l'impermeabilizzazione del canale di adduttore destra Tirso. All'Ente Acque della Sardegna va gran parte dei finanziamenti. Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres (66.000.000 euro); riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa - risanamento funzionale di ponti canale e di un tratto di tratto di canale in trincea e manutenzione straordinaria delle opere civili e automazione degli organi idraulici delle opere di presa irrigua (10.000.000 euro); connessione dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice con intervento di manutenzione straordinaria del collegamento centrale Murtas – vasca Carraras (5.500.000 euro). Sempre l'Enas è interessata dal finanziamento per il riassetto funzionale dell'interconnessione fra il lago Flumendosa e la Diga di Is Barroccu (13.000.000 euro); completamento del rifacimento della condotta di adduzione alla rete irrigua dall'Invaso del Rio Leni (11.000.000 euro); Diga Monte Pranu: interventi di verifica della sicurezza e ripristino (4.500.000 euro). (Rsc)