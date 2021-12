Piemonte: venduti 413 mila biglietti della Lotteria Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 413 mila i biglietti della Lotteria Italia venduti finora in Piemonte. Lo ha annunciato la stessa organizzazione in una nota stampa. Il tutto a meno di dieci giorni dall'estrazione del 6 gennaio, in Regione è stato distribuito il 6 per cento dei biglietti totali staccati in tutta Italia (circa 6,2 milioni). Dai dati dell'Agenzia dogane e monopoli elaborati da Agipronews, Torino è prima tra le province piemontesi con 250 mila biglietti venduti, in largo vantaggio su Alessandria (seconda a quasi 44 mila tagliandi) e su Novara e Cuneo, entrambe a 31mila ticket. Sono numeri in netta crescita. (Rpi)