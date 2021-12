Ue: Coldiretti-Federpesca, da gennaio ridotta attività pesca, necessario impegno da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione dal primo gennaio 2022 dell’attività di pesca per un corposo segmento produttivo della flotta peschereccia nazionale a poco più di 120 giorni, pari ad un terzo delle giornate annue, affonda la flotta italiana, portandola di fatto sotto la soglia della sostenibilità economica e facendo sparire dai banchi di mercati il prodotto made in Italy, sostituendolo con quello straniero. È quanto emerge da un allarme lanciato da Coldiretti Impresa pesca e Federpesca nel denunciare che, nonostante le rassicurazioni iniziali, il Consiglio europeo ha finito per decidere tagli drastici alle uscite in mare con l’obiettivo di diminuire del 40 per cento lo sforzo di pesca nel Mediterraneo fissato per il 2026. Le disposizioni dell’Ue e del Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo (Cgpm) – spiegano - si sono tradotte in uno schema di decreto predisposto dal ministero delle Politiche agricole che mette ora a rischio i quasi duemila pescherecci italiani che utilizzano sistemi a strascico i quali producono circa il 50 per cento del valore dell’ittico made in Italy. Si tratta dei segmenti di punta della nostra flotta, in areali strategici come l’Adriatico, il Tirreno ed il Canale di Sicilia. (segue) (Com)