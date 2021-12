Piemonte: domani sciopero servizi pulizia McDonald's, Burger King e Roadhouse a Collegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- non riconosce ai lavoratori il livello contrattuale previsto dal Ccnl - ha continuato Filcams Cgil - , non paga le numerose ore di straordinario svolte né la maggiorazione relativa al lavoro notturno. Per di più l'azienda non concede ferie, permessi o riposi, non corrisponde gli assegni familiari e non consegna i dispositivi di protezione individuale. Inoltre, a seguito di un controllo dell'Ispettorato del Lavoro, per accertare le irregolarità denunciate, il ristorante Burger King di Collegno non sta consentendo di lavorare a due lavoratori di Gado group, violando i diritti di questi lavoratori e considerandoli come merce usa e getta. Burger King, McDonald's e Roadhouse non riconoscono l'importanza delle mansioni di questi lavoratori e pensanosolo ad aumentare il profitto", ha concluso. (Rpi)