Covid: Asl Na2, tamponi a caselli solo con prenotazione (2)

- Secondo l'Asl, l'imprevisto maxi-afflusso sta generando problemi anche nella refertazione dei tamponi, sovraccaricando i laboratori degli ospedali di Pozzuoli e Giugliano. Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord ha detto: "Mi appello al senso civico dei nostri concittadini. Non recatevi ai nostri caselli a meno che non siate state prenotati da parte dei medici di famiglia o da parte dell'Asl. Il tampone orofaringeo è un importante strumento diagnostico che deve essere effettuato dietro prescrizione di un medico, valutando la sintomatologia o i contatti stretti con un paziente positivo. Dobbiamo lasciare i tamponi molecolari a chi davvero ne ha bisogno e non effettuarli a piacimento." L'azienda, inoltre, ha raccomandato a tutti coloro che ricevono l'sms di conferma della prenotazione del tampone di rispettare gli orari programmati da parte dell'ASL, al fine di evitare inutili code. ​ (Ren)