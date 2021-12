Pnrr: Carfagna incontra i sindaci sardi, siete un Sud nel Sud, massimo impegno per sostenervi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è "un Sud nel Sud: nell’isola la battaglia contro il divario deve essere più intensa e attenta che altrove". Lo afferma il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, rivolgendosi alla delegazione di sindaci sardi ricevuta oggi e composta da Daniela Falconi (Fonni), Emiliano Deiana (presidente Anci Sardegna), Paola Casula (Guasila), Antonio Mellino (Nule), Andrea Soddu (Nuoro), Laura Capelli (Buggerru), Angelo Sini (Pattada) e Salvatore Masia (vice-presidente Anci Sardegna). Dall’incontro - si legge in una nota - è emersa la necessità di istituire un tavolo tecnico tra tutti i soggetti amministrativi coinvolti nel Pnrr per mettere a sistema risorse e progetti. Il ministro Carfagna si è anche impegnato ad ampliare il numero delle aree interne destinatarie dei fondi Snai. Nel vecchio schema la Sardegna risulta fortemente penalizzata, con l’inserimento di due sole aree interne: il ministro ha garantito una maggiore attenzione nella definizione della prossima "mappa" a cui l’Agenzia della coesione sta già lavorando. (Com)