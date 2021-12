Sardegna: parte a gennaio la stagione lirica, di balletto e concertistica 2022 del Lirico di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprono a gennaio e si concludono nel mese di dicembre sia la stagione lirica e di balletto, che la stagione concertistica 2022 del teatro Lirico di Cagliari. Ricco il programma presentato oggi nel foyer di platea. Lo ha evidenziato Paolo Truzzu, sindaco del capoluogo sardo e presidente Fondazione TLCa, spiegando che "il teatro è un luogo sicuro", riferendosi della stretta osservanza dei protocolli anti-Covid. Sui contenuti della programmazione si è concentrato il dettagliato intervento del direttore artistico. "Il sipario della Stagione lirica e di balletto 2022 di alzerà il 28 gennaio alle 20:30", ha annunciato Nicola Colabianchi. Sei previste sei opere ed un balletto per i sette turni di abbonamento, oltre alle recite mattutine rivolte alle scuole. "I titoli delle sei opere sono: Cecilia (dal 28 gennaio al 5 febbraio), L'elisir d'amore (dal 4 al 12 marzo), Ernani (dal 9 al 16 aprile), La sonnambula (dal 13 al 21 maggio), Manon Lescaut (dal 7 al 15 ottobre), il classico Romeo e Giulietta (dall'11 al 19 novembre) per il balletto e West Side Story (dal 15 al 23 dicembre)" Cinque invece i concerti sinfonico-corali, cinque sinfonici e sei cameristici per la Stagione concertistica 2022, che vede in primo piano l'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari diretto da Giovanni Andreoli e protagonisti del calibro di Donato Renzetti, Buzzing Jars Brass Band, Jaume Santonja, Daniel Smith, Wayne Marshall, Nikolas Nägele, John Axelrod, Tianyi Lu, Marc Bouchkov, Gennaro Cardaropoli , Tom Borrow. (segue) (Rsc)