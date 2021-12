Campania: Pierro (Lega), bene fondi Governo per comuni del Salernitano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i territori - ha sottolineato il consigliere - si devono sostenere progetti che favoriscano sviluppo e occupazione 365 giorni all'anno. Occorre favorire le attività artigianali, creare servizi essenziali, riqualificare l'edilizia e mettere in rete le competenze e la valorizzazione delle tradizioni tenendo conto delle complesse variabili della modernità. Occorre creare aggregazione sociale tra i Comuni e offrire una visione strategica di sistema. In caso contrario, assisteremo a l'ennesima occasione sprecata. Dobbiamo offrire una nuova visione dei cosiddetti comuni interni. I sindaci dovranno interpretare in maniera più ampia possibile i progetti da mettere in campo. O investiremo tutti insieme sul futuro dei nostri territori oppure assisteremo, inesorabilmente, ad un ulteriore depauperamento individuale dei Comuni chiamati in causa". "Come componente della Commissione Aree Interne della Regione Campania sono pronto a fare la mia parte", ha concluso Pierro. (Ren)