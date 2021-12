Aree interne: Carfagna, chiusi tutti i 72 accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono orgogliosa di annunciare che, con la firma dell’ultimo Accordo di Programma per l’area del Valdarno-Mugello, abbiamo finalmente completato tutti gli adempimenti previsti dalla Strategia nazionale per le 72 aree interne del Paese, avviata nel 2017 e rimasta finora una delle 'grandi incompiute' italiane. Sono 1.060 i Comuni, per un totale che sfiora i 2 milioni di abitanti, che vedranno finanziate opere per un valore complessivo di un miliardo e 127 milioni di euro: riguardano servizi, infrastrutture turistiche, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno alle filiere agro-alimentari. Questa massa di investimenti e progetti è la nostra principale arma di contrasto allo spopolamento e al declino dell’Italia interna, un meraviglioso patrimonio di borghi e paesaggi che può e deve tornare vitale e attrattivo”. Lo afferma in una nota il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, sul completamento dei 72 Apq previsti dalla strategia Aree interne, che interessano 547 Comuni del Centro-Nord e 513 del Sud, coprendo l’intero territorio italiano dalle Dolomiti ai monti Iblei. Il ministro sottolinea l’accelerazione impressa agli Apq, osservando che “in soli dieci mesi ne abbiamo sottoscritti 26, contro i 46 portati a termine nei precedenti 4 anni”, e conferma gli obiettivi per il 2022: ampliare il numero delle aree comprese nella Snai; attivare la riforma del complicato meccanismo dell'Apq a favore di forme di cooperazione più immediate; valorizzare il ruolo dell'Agenzia per la Coesione territoriale, che potrà essere coinvolta in maniera attiva nella realizzazione dei progetti, affiancando e sostenendo l'attività degli enti territoriali. (Com)