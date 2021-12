Ue: Coldiretti-Federpesca, da gennaio ridotta attività pesca, necessario impegno da governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti e Federpesca chiedono dunque un impegno forte al governo e al ministero delle Politiche agricole per spingere l’Ue a fare marcia indietro sui drastici tagli alle attività e rimettere al centro delle scelte strategiche dell’Italia il settore della pesca che conta complessivamente 12 mila imprese e 28 mila lavoratori, con un vasto indotto ad essa collegato. Un intervento ancora più necessario – proseguono - se si considera che l’introduzione della Cisoa, la cassa integrazione salariale operai agricoli, nella pesca senza ricomprendere i vari fermi obbligatori e aggiuntivi e senza un adeguato supporto finanziario, rappresenta un ulteriore costo per le imprese senza nessun beneficio per i lavoratori il cui salario si ricava una buona parte dall’utile di impresa. Ancora una volta le scelte del Cgpm e della Ue – sottolineano Coldiretti e Federpesca - si aggravano in presenza di un sistema nazionale di attività di impresa rigido ed obsoleto, spesso legato a condizioni quasi impiegatizie della struttura di lavoro vanificando una possibile e flessibile gestione del lavoro e del reddito, che va incontro anche ad un attività di impresa attuata nelle migliori condizioni di sicurezza del lavoro evitando forzature spesso pericolose volte al recupero del reddito nell’attuale sistema bloccato dalle rigidità del calendario . (segue) (Com)