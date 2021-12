Calcio: Adinolfi (FI), sforzo tra istituzioni e imprenditori per salvare la Salernitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero vivamente che la fine di questo 2021 possa portare un bel regalo alla città di Salerno e ai salernitani con il salvataggio della Salernitana. L'esclusione dalla serie A sarebbe una mortificazione troppo forte per una piazza animata da un amore e da una passione viscerale per la propria squadra di calcio". E' quanto ha dichiarato l'europarlamentare salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, in merito al rischio di esclusione per la Salernitana dal massimo campionato di calcio italiano se non ci sarà una nuova proprietà entro il 31 dicembre. "Abbiamo gioito per la conquista della serie A dopo più di venti anni - ha proseguito Adinolfi - e, nonostante tutte le difficoltà e i risultati non proprio entusiasmanti, i tifosi hanno sempre riempito gli spalti dell'Arechi e non solo, dimostrando un attaccamento unico ai colori granata. Mi auguro che questa loro fede non venga tradita, cancellando di fatto un diritto conquistato sul campo". "Confido in uno sforzo tra istituzioni e imprenditori per salvare più di cento anni di storia. Sono ore decisive e il mio augurio è che si possa trovare una soluzione che consenta alla nostra amata Salernitana di affrontare la seconda parte del campionato di serie A. Macte Animo, ce la faremo", ha concluso l'europarlamentare. (Ren)