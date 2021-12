Vaccino: in Piemonte il 71,7 per cento degli studenti 12-19 ha due dosi, 41 mila bambini hanno aderito alla campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono il 71,7 gli studenti tra i 12 e 19 anni che complessivamente hanno completato il ciclo vaccinale. Mentre tra gli aderenti alla campagna di somministrazioni sono il 90 per cento. Allo stesso tempo, nella fascia 5-11 anni, attualmente sono 41 mila i bambini che hanno aderito alla campagna vaccinale, ovvero quasi il 17 per cento e 10 mila hanno già ricevuto la prima dose. Lo ha annunciato l'Unità di crisi della Regione Piemonte. Mentre, riguardo il personale scolastico, il 92,3 per cento della platea potenziale ha completato il ciclo di inoculazioni. (Rpi)